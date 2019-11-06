首里城の火災

10月31日午前3時前、沖縄県・首里城の正殿が燃える火事が発生

2021年10月30日

2020年10月31日

2020年10月30日

2020年4月18日

2020年1月29日

2019年12月23日

2019年12月10日

2019年11月30日

2019年11月17日

2019年11月16日

2019年11月15日

2019年11月13日

2019年11月8日

2019年11月7日

2019年11月6日