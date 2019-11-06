首里城の火災
10月31日午前3時前、沖縄県・首里城の正殿が燃える火事が発生
2021年10月30日
2020年10月31日
2020年10月30日
2020年4月18日
2020年1月29日
2019年12月23日
2019年12月10日
2019年11月30日
2019年11月17日
2019年11月16日
2019年11月15日
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首里城炎上 イベント関係者の一部が正殿近くで「タバコ」の目撃情報
イベント関係者の一部が、正殿近くで喫煙していた様子が目撃されていたそう
FRIDAYデジタル
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玉城デニー知事が積極姿勢 首里城再建めぐり自民党と主導権争い
玉城デニー知事が動き出しているが、自民党も主導権を握ろうとしているそう
NEWSポストセブン
2019年11月13日
2019年11月8日
2019年11月7日
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首里城の火災 延長コードなどに熱で溶けた跡が数十箇所見つかる
配線に使われていた延長コードなどに、熱で溶けた跡が数十箇所あったそう
日テレNEWS NNN
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消防局が撮影した首里城炎上の動画拡散 職員全員が流出への関与否定
那覇市消防局は6日、調査の結果、撮影者は同局の職員だったと明らかにした
読売新聞オンライン