小室哲哉氏とKEIKOの離婚騒動

小室哲哉氏と妻で歌手のKEIKOが離婚調停中であることが「週刊文春デジタル」の取材でわかった。2019年に入り、東京家庭裁判所に関連した書類が提出され、すでに5回の調停が行われている。

2021年3月29日

2021年3月15日

2021年3月9日

2021年3月4日

2021年3月2日

2021年3月1日

2021年2月26日

2020年4月15日

2019年10月28日