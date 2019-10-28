小室哲哉氏とKEIKOの離婚騒動

小室哲哉氏と妻で歌手のKEIKOが離婚調停中であることが「週刊文春デジタル」の取材でわかった。2019年に入り、東京家庭裁判所に関連した書類が提出され、すでに5回の調停が行われている。