小室哲哉氏とKEIKOの離婚騒動
小室哲哉氏と妻で歌手のKEIKOが離婚調停中であることが「週刊文春デジタル」の取材でわかった。2019年に入り、東京家庭裁判所に関連した書類が提出され、すでに5回の調停が行われている。
2021年3月29日
2021年3月15日
2021年3月9日
2021年3月4日
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「因果応報」離婚の小室哲哉氏 愛されるワケと「本命」の相手
天才の物憂げな表情に、母性本能豊かな女性らが引きつけられるのか、と筆者
デイリー新潮
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KEIKOが明かす小室哲哉氏の不倫会見で許せなかったこと「目と耳を疑った」
自身の病状が理由のような発言が多く、「目と耳を疑いました」と告白
NEWSポストセブン
2021年3月2日
2021年3月1日
2021年2月26日
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KEIKOとの離婚が成立した小室哲哉氏 2018年の「不倫報道」で払う慰謝料は？
2018年には不倫報道があったが、多額の慰謝料は期待できないとのこと
日刊ゲンダイDIGITAL
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小室哲哉氏の自宅に看護師が家族連れ宿泊か 調停前日の行動に周囲は驚き
「週刊文春」で報じられた看護師とその家族を自宅に宿泊させていたという
文春オンライン
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小室哲哉氏と離婚成立のKEIKO「ファンへのメッセージ」全文
「新たな気持ちと強い決意で前に進んでいきたいと思っております」と記述
NEWSポストセブン
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小室哲哉氏とKEIKO、離婚が成立 不倫報道から3年の泥沼劇
2018年には小室氏の不倫が報じられ、その後、離婚調停に発展
NEWSポストセブン