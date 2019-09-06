京急線の衝突脱線事故
『京急線の衝突脱線事故』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2019年9月15日
2019年9月10日
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京浜事故 生死を分けた「3つの幸運」車両の構造、運転士の判断、走行時間帯
列車の方は運転士と乗客計35人が軽傷を負ったものの、死者は出なかった
Smart FLASH
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京急事故、鉄道運転士が報道に不信感「明確になっていない段階で…」
一部メディアは、衝突した電車の運転士の運転歴が1年1カ月だったとして報道
現代ビジネス
2019年9月9日
2019年9月7日
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京急事故、わずか2日後に復旧の離れ業 社風は「トラブル時こそ…」
京急は「1日でも1時間でも早く復旧させる」という意思があると鉄道担当記者
デイリー新潮
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京急衝突事故は「魔の四重禍」が招いた？放置した横浜市に問題か
道の狭さや「開かずの踏切」問題など、複数の要因が招いた事故だと筆者
日刊ゲンダイDIGITAL
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列車とトラックが衝突した事故 頼まれて京急の運転士が誘導
事故前、京急の運転士がトラック運転手に頼まれて誘導をしていたと分かった
日テレNEWS NNN