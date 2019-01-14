友井雄亮
1980年4月2日生まれ。大阪府出身。元純烈のメンバー。
2024年11月26日
2020年6月21日
2019年8月7日
2019年5月20日
2019年2月9日
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「生き直せ！」純烈リーダー酒井一圭が友井雄亮氏に強烈メッセージ
女性トラブルで引退した友井雄亮氏からの、謝罪の手紙を読み上げた
日刊スポーツ
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元純烈の友井雄亮氏 ブログで改めて謝罪「人生をやり直します」
「大変なる、ご迷惑をお掛けしまして申し訳ございません」などと改めて謝罪
オリコンニュース
2019年2月7日
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「僕の中であいつは死にました」純烈・酒井一圭が言葉に込めた思い
7日放送の番組で、「純烈を守らなくちゃ」という思いがあったと回顧した
スポニチアネックス
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チーフマネジャー不在で情報収集できず 純烈が語る騒動の裏側
騒動の当時チーフマネジャーが不在で、大切な情報収集ができなかったそう
スポニチアネックス
2019年1月18日
2019年1月17日
2019年1月15日
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「純烈」の結成時にも友井雄亮氏にDV疑惑 本人は否定していた
リーダーの酒井一圭によると、結成時にも友井氏にDV疑惑があったのだという
日刊スポーツ
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「純烈」リーダー・酒井一圭が友井雄亮氏と決別「彼は死んだ」
リーダーの酒井一圭は友井氏について「僕の中で彼は死にました」と言及
日刊スポーツ
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立川志らく 友井雄亮氏の引退に「謹慎後の復帰は許されないのか」
立川志らくは14日、Twitterに「引退が正しいのか」と投稿した
キャリコネニュース
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純烈・友井雄亮氏の復帰願うTwitter閉鎖 「被害者考えるべき」と批判
復帰を願うTwitterアカウントが11日に開設されるも、15日までに閉鎖された
スポニチアネックス
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友井雄亮氏も含めた純烈5人が出演 ネットでは「スカッとしない」
引退した友井雄亮氏も含め、「本当にあった神対応」というテーマで登場
ナリナリドットコム