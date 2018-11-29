吉澤ひとみが飲酒ひき逃げ容疑で逮捕
『吉澤ひとみが飲酒ひき逃げ容疑で逮捕』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2022年5月12日
2021年12月8日
2019年11月14日
2018年12月8日
2018年12月5日
2018年12月3日
2018年12月2日
2018年12月1日
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吉澤ひとみ被告に執行猶予付きの判決 「モー娘。」OGは安堵か
東京地裁は11月30日、吉澤被告に懲役2年、執行猶予5年の有罪判決を下した
東スポWEB
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「酒は徐々にやめればいい」外出する吉澤ひとみ被告に「うかつ」
酒は徐々にやめればいいと吉澤被告は話していたらしいと芸能関係者
東スポWEB
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吉澤ひとみ被告への執行猶予5年は「ほぼ実刑」の意味合いか
「執行猶予5年」とは「刑務所の塀の上を歩いているようなもの」と元検事
スポニチアネックス
2018年11月30日
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吉澤ひとみ被告が反省の弁も…酒をやめるという誓いはなし
自分の犯した罪について「考えが甘かった」と反省の弁を口にした吉澤被告
週刊女性PRIME
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吉澤ひとみ被告に懲役2年の有罪判決 裁判官「次は執行猶予つかない」
東京地裁は30日、懲役2年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡した
日刊スポーツ
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吉澤ひとみ被告に有罪判決 反省を深めるため通常より長い執行猶予に
被害者は寛大な処分を求めているが「反省」を深める必要がある、と裁判長
スポニチアネックス
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飲酒運転でひき逃げの吉澤ひとみ被告 懲役2年、執行猶予5年の有罪判決
東京地裁は30日、懲役2年、執行猶予5年の判決を言い渡した
スポニチアネックス
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懲役2年を求刑された吉澤ひとみ被告 実刑なら刑務所でもアイドル扱い？
実刑判決になった場合の刑務所内での環境などを、服役経験者が予測
日刊スポーツ
2018年11月29日
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「今後も見守る」元事務所社長の嘆願書に吉澤ひとみ被告が涙
公判の中で、吉澤被告が所属していた事務所の社長の嘆願書が読み上げられた
日テレNEWS NNN
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吉澤ひとみ被告が取消処分の運転免許に「再取得は考えていない」
東京都公安委員会から、運転免許を取り消す行政処分を受けている吉澤被告
デイリースポーツ
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吉澤ひとみ被告に懲役2年求刑 酒の量は減るも断つことはできず
29日に開かれた初公判で起訴内容を認め、検察側は懲役2年を求刑した
東スポWEB
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吉澤ひとみ被告が初公判 傍聴券を求め1000人以上が列
20席の一般傍聴券を巡る抽選には、1000人を超える長い行列ができたという
ABEMA TIMES