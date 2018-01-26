登坂淳一がセクハラ疑惑で降板
「週刊文春」でセクハラ疑惑を報じられた元NHKアナの登坂淳一が、フジテレビの新番組出演を辞退した。
2018年4月15日
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松本人志「フジの器のデカさを感じた」と称賛 登坂淳一アナの復帰で
松本人志は復帰の場を与えたフジテレビに「器のデカさを感じた」とコメント
マイナビニュース
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登坂淳一アナが「ワイドナ」でセクハラ騒動を謝罪 離婚も発表
また、1年前に離婚していたことも明かしたが、騒動とは関係ないとした
スポニチアネックス
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「ワイドナショー」に出演の登坂淳一アナ セクハラ騒動や番組降板を回顧
1月に報じられたセクハラについて、当時の記憶は散漫だったと振り返った
スポーツ報知
2018年4月12日
2018年4月10日
2018年2月10日
2018年2月8日
2018年2月4日
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登坂淳一アナのセクハラ疑惑、業界では有名だった フジテレビは油断か
セクハラ疑惑は「業界でよく知られた話だったからね」と話すリポーター
スポニチアネックス
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元NHK登坂淳一アナウンサーの疑惑でフジテレビ動揺 会見で役員ピリピリ
26日の定例会見では「仮定の質問にはお答えできない」と役員もピリピリ
日刊スポーツ
2018年1月31日
2018年1月29日
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登坂淳一のセクハラ疑惑 米国の芸能サイトも写真付きで報じる
登坂は6年前のセクハラ行為疑惑で、フジテレビの新番組を降板となっている
日刊スポーツ
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登坂淳一をめぐりNHK職員が次々と証言「横に座ってはいけない」
札幌放送局内で、飲み会の際に横に座ってはいけないと警戒されていたという
トピックニュース
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登坂淳一のセクハラ疑惑 業界内で「知られた話」
テレビ朝日解説委員の玉川徹氏によると、業界内ではうわさになっていたそう
日刊スポーツ
2018年1月28日
2018年1月27日
2018年1月26日
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登坂淳一がフジ番組を辞退 2度目となる降板騒動に局内でも批判が噴出
2度目の降板騒動に、局内でも批判が出ているようだとテレビ局関係者
女性自身
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番組辞退の登坂淳一 ショーンK氏の降板騒動を生かせなかったフジテレビ
フジテレビでは2016年にも学歴詐称によりショーンK氏が番組開始直前に降板
スポーツ報知
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登坂淳一がフジ新番組を降板 MX色めき立つ「目の色変えてます」
「5時に夢中！」では、TOKYO MXが色めきたっているという話題になった
デイリースポーツ
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登坂淳一がフジ番組を辞退 宮内正喜社長「大変残念」とコメント
登坂淳一が同局の番組出演を辞退したことについて「大変残念」とコメント
スポニチアネックス
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登坂淳一がフジ新番組を辞退「自ら身を引く潔さも大切と思い至る」
25日発売の「週刊文春」が登坂のセクハラ疑惑を報道したことを受けての判断
スポニチアネックス