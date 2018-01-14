星野仙一さん死去
2018年1月4日、楽天の球団副会長・星野仙一さんが70歳で死去した。
2018年3月24日
2018年3月20日
2018年3月19日
-
7分52秒語りかける 山本浩二氏による星野仙一さんへの弔事全文
「全国の人が、別れを惜しんでいる。すごい人間だった」と回顧
スポーツ報知
-
「77」は永久欠番に 星野仙一さんのお別れ会で三木谷浩史氏が約束
楽天の三木谷浩史氏は、「77」をチームの永久欠番にすることを約束
スポーツ報知
2018年3月10日
-
星野仙一さんの追悼試合 スコアボード上に起きた偶然がネットで話題
初回と四回に1点を挙げた阪神のスコアボードは「1001」、偶然センイチに
デイリースポーツ
-
阪神が星野仙一さん追悼試合で白星逃す 九回登板のマテオが適時打浴びる
星野仙一さんの追悼試合だったが、白星を捧げることはできず
デイリースポーツ
2018年3月4日
2018年1月25日
2018年1月22日
2018年1月17日
2018年1月16日
-
星野仙一氏にしかできなかった戦略 面と向かって「オーナーが悪い」
阪神の監督就任時、優勝できなかったのはオーナーが悪いと直言したそう
NEWSポストセブン
-
1月15日、野球殿堂入りが発表 生前に星野仙一氏も投票していた
星野氏は2017年に殿堂入りし、エキスパート表彰の投票の権利が生まれた
スポニチアネックス
-
夢のために貯めた10億円を娘に…星野仙一さんの男気を親友が明かす
夢のために約10億円を用意していて、交渉もまとまりかけていたとのこと
週刊女性PRIME