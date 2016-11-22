福島県沖でM7.4の地震
『福島県沖でM7.4の地震』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2016年12月1日
2016年11月23日
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菅直人元首相が福島県沖の地震後に映画PR ネット上で炎上状態に
福島県などに4年ぶりに津波警報が出された4時間後にPRツイートを投稿
J-CASTニュース
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楽天イーグルスの嶋基宏が契約更新 地震が起き「こんな日に…」
地震が起き、「こんな日に契約してもいいのかと複雑」と表情は硬かった
スポニチアネックス
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東日本大震災時の画像使い「津波やべえ」 悪質ツイートに非難
各地に津波が押し寄せるなか「津波やべえ」というツイートが投稿された
スポニチアネックス
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大震災の経験生きる 課題は予想上回る津波への気象庁対応
宮城県の津波注意報が警報に切り替わったのは予想を上回る津波が到達した後
スポーツ報知
2016年11月22日
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安藤優子、津波警報でNHKアナの口調の違いを指摘 「感情乗せていた」
NHKは2011年、避難を呼びかける際は切迫感のある表現にするよう規定を改正
スポーツ報知
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また車で避難して大渋滞、東日本大震災の「教訓」が生かされず
東日本大震災の際には車で避難したため、津波で多くの犠牲者が出た
J-CASTニュース
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津波注意報をすべて解除 福島県沖地震
今後多少の潮位の変化があるかもしれないが、津波の被害の心配はないという
livedoor
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大手キャリア3社が安否確認サービスの無償提供を開始 福島沖地震発生により
22日に、福島県沖を震源とする地震が発生したため
マイナビニュース
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嶋基宏が契約更改も地震を心配 「こんな時に契約していていいのかな」
嶋は早朝に起こった、福島県沖を震源とする地震を心配
スポーツ報知
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「今すぐ逃げて！」アナウンサーが絶叫 M7.4で各局が地震一色
震源は福島沖で規模はM7.4という巨大地震が、東日本大震災の被災地を直撃
東スポWEB
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福島沖の地震で「べっぴんさん」休止 23日に2本立て放送へ
NHKも午前8時から放送予定だった連続テレビ小説「べっぴんさん」を休止
スポーツ報知
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狩野英孝がTwitterで地震への注意呼びかけ「気をつけて下さい！」
宮城県出身の狩野英孝は7時14分、Twitterで注意を呼びかけた
J-CASTニュース
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宮城県と福島県の津波警報が注意報に 場所により予想より高くなることも
津波警報から津波注意報に変わったのは、 宮城県と福島県
日テレNEWS NNN
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与野党で地震への反応に差 民進党や共産党の公式Twitterは無反応
主要野党の公式Twitterは9時30分時点で反応はなく、非難の声もあがった
J-CASTニュース
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津波が川をさかのぼる動画が撮影される 福島県沖の地震
福島県いわき市では津波が川をさかのぼっていく様子が撮影された
livedoor
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浸水1メートルの津波は「死亡率100％」 危険を呼びかける画像
「津波による浸水と死亡率」を示したパネルで、改めて警戒を呼び掛けている
J-CASTニュース
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福島第二原発の沿岸部に津波が到達 高さ1メートル
6時30分ごろ、福島第2原子力発電所の沿岸部に高さ1メートルの津波が到達
J-CASTニュース
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福島第二原発3号機を「冷却再開」 東京電力が発表
東京電力は7時47分、福島第二原発3号機の冷却器を運転再開させたと発表
J-CASTニュース
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福島県沖の地震 津波到達予想時刻と満潮時刻を気象庁が発表
宮城・石巻港は津波到達中と推測され、満潮時刻は午前10時7分
日テレNEWS NNN