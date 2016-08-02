大渕愛子氏が着手金を不正
『大渕愛子氏が着手金を不正』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2017年3月1日
2016年9月17日
2016年9月3日
2016年9月2日
2016年8月31日
2016年8月21日
2016年8月7日
2016年8月5日
2016年8月4日
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大渕愛子弁護士への処分は「厳しいと思う」北村晴男弁護士が激励
業務停止1カ月という懲戒処分について「厳しいと思う」と指摘
デイリースポーツ
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「業務停止1カ月」懲戒処分の大渕愛子弁護士 謝罪会見の舞台裏とは
処分を下した東京弁護士会に対し大渕氏は、異議申し立ての可能性を示唆
東スポWEB
2016年8月3日
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大渕愛子弁護士の「認識不足」発言 過去に依頼した女性が反論
法テラスが利用できる案件だったにも関わらず利用を止められていたと話した
デイリースポーツ
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住田裕子弁護士 大渕愛子氏が依頼人への返金に応じた裏側を明かす
大渕氏は依頼人の返金要求を拒否し、弁護士会から説得を受けようやく返金
デイリースポーツ
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大渕愛子弁護士の対応を住田裕子弁護士がバッサリ「理解できない」
住田裕子弁護士が3日、「ミヤネ屋」に出演し、大渕氏の対応に疑問を呈した
スポーツ報知
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大渕愛子弁護士の不正に菊地幸夫弁護士がキッパリ「把握していて当然」
大渕氏は2日の会見で、法テラス制度について認識不足が原因として謝罪
デイリースポーツ
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大渕愛子弁護士に業務停止1カ月 テレビ各局は出演見合わせ
「『行列のできる法律相談所』への出演は見合わせております」と日テレ
スポーツ報知
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大渕愛子弁護士の懲戒処分に、橋下徹氏は「不当」との見解
東京弁護士会から業務停止1カ月の懲戒処分を受け、記者会見で謝罪した
デイリースポーツ