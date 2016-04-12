新宿ゴールデン街火災
新宿ゴールデン街の一角で3棟を焼く火事が発生した。
2017年5月10日
2016年5月11日
2016年4月15日
2016年4月14日
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ゴールデン街は建築基準法違反だらけ？ 店主らが戦々恐々か
ゴールデン街の店は、「建築基準法違反がほとんど」と関係者は話す
日刊ゲンダイDIGITAL
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新宿のゴールデン街火災 複数のカメラに千鳥足で歩く男の姿
複数の防犯カメラには、出火直前に千鳥足で歩く男の姿が映っていたという
スポニチアネックス
2016年4月13日
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新宿ゴールデン街で起きた火事 逮捕された男はホームレス
男はホームレスで、身柄が確保された際には酒に酔っていたという
日テレNEWS NNN
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「新宿ゴールデン街」の火災 マスコミの態度に憤り覚える人も
「君たちが場所を空けないから消火が遅くなったじゃないか」と指摘している
ガジェット通信
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ゴールデン街火災 松本人志監督作品の主演俳優が被害に
出火元となった建物は、松本人志監督作品の主演俳優が働いている店だった
東スポWEB
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歌舞伎町の新宿ゴールデン街で火災 出火の直前に店舗へ入る不審な男
出火の直前、火元の店舗へ入る不審な男が防犯カメラに映っていたことが判明
読売新聞オンライン
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歌舞伎町の新宿ゴールデン街で火事 火元は改装工事中の飲食店か
火元は改装工事中の飲食店の2階とみられ、出火当時に人は居なかったという
日テレNEWS NNN
2016年4月12日
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歌舞伎町のゴールデン街で火災、3月に消火訓練をした直後だった
3月に組合の店主たちが集まり、消火訓練をしたばかりだったという
日刊SPA!
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歌舞伎町のゴールデン街で火災発生 周辺の状況を取材
ゴールデン街への通り抜け通路に、取材クルーや野次馬が詰めかけていた
Jタウンネット
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歌舞伎町の新宿ゴールデン街で火事 男女2人が軽傷
女性が煙を吸って病院に搬送され、男性が頭にケガをしたが、いずれも軽傷
日テレNEWS NNN
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歌舞伎町の新宿ゴールデン街で火事 約500軒で停電が起きたが復旧
一時、歌舞伎町1丁目を中心に約500軒で停電が起きたが、現在は復旧している
日テレNEWS NNN
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歌舞伎町の新宿ゴールデン街で火事、およそ500軒で停電
およそ500軒で停電が起きており、東京電力が復旧作業にあたっているという
日テレNEWS NNN
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歌舞伎町の建物で火事 黒煙が立ちのぼるなど延焼中
現場は新宿区役所やゴールデン街から近いビルなどが建ち並ぶ一角
日テレNEWS NNN