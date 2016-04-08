北島康介の現役引退
『北島康介の現役引退』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2016年4月25日
2016年4月21日
2016年4月11日
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北島康介 競泳界の後輩たちから感謝やねぎらいのツイート殺到
スポーツ各界や、競泳界の後輩たちからは感謝やねぎらいのツイートが殺到
デイリースポーツ
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北島康介 スポーツキャスターとして各局が争奪戦に？
今後はスポーツキャスターとして各局が争奪戦が繰り広げる見通しと筆者
スポニチアネックス
2016年4月10日
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北島康介が引退会見「現役生活を、何て言ったらいいの？」
「今大会の競技におきまして現役生活を何て言っていったらいいの？」と北島
デイリースポーツ
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北島康介を指導者にしたくない水泳連盟の思惑
日本水泳連盟幹部は、北島が指導者に転向することには否定的とのこと
東スポWEB
2016年4月9日
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「北島康介をリオ五輪に」尾木ママの提案に批判相次ぐ
ネットでは「なんで北島だけ特別扱いなの？」など批判の声が上がったという
J-CASTニュース
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北島康介の妻・千紗さん、試合を絶叫応援「娘と一緒に見れて良かった」
妻である千紗さんも、1歳の長女とともに「こ〜すけぇ〜」と声援を送った
スポーツ報知