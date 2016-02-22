高嶋ちさ子のゲーム機破壊騒動
高嶋ちさ子が寄稿した、息子のゲーム機をしつけの為に破壊したという内容のコラムが物議を醸している。
2017年7月30日
2016年7月27日
2016年7月25日
2016年6月15日
2016年6月3日
2016年5月13日
2016年2月29日
2016年2月28日
2016年2月26日
2016年2月25日
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高嶋ちさ子の息子「僕は怒ってない」 炎上騒動の母親を心配する
高嶋の息子は「僕は怒ってない」と母親を擁護しているとのこと
日刊スポーツ
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尾木ママこと尾木直樹氏が高嶋ちさ子の「ゲーム機バキバキ」騒動に持論
「物を壊すのはいかがなものか。方法論としてはまずい」と持論を展開した
スポニチアネックス
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矢作兼、坂上忍に激昂 進行の混乱に「あんたのせいだろ全部！」
そのため司会の矢作兼は、急きょ知らない話題を仕切らされることに
トピックニュース
2016年2月24日
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高嶋ちさ子が「週刊文春」でゲーム機破壊騒動の真相を告白
子供がスケジュールを守らなかった際のペナルティを子供が決めているという
文春オンライン
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坂上忍と加藤浩次、高嶋ちさ子のゲーム機破壊に激論 意外にも支持？
坂上は「親子で決めたルールがあったのなら仕方ない」と高嶋の行動を擁護
スポニチアネックス
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太田光が高嶋ちさ子氏の炎上に持論 「親がボロクソ言われたら子ども辛い」
自分の母親がボロクソ言われたら子どもは辛いと、子どもの立場から指摘
トピックニュース
2016年2月22日
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高嶋ちさ子の衝撃子育て 他のママ達が怖すぎて近づけなかった
長男が徒競走で3位だったことに納得できず、夫に「キレまくった」という
J-CASTニュース
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イラストレーターの岸田メル氏、高嶋ちさ子氏を擁護した葉加瀬太郎氏に皮肉
「純粋で美しい音色を奏でられる人に悪い人がいるわけがない」とツイート
トピックニュース
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葉加瀬太郎がゲーム機折った高嶋ちさ子を擁護 さらなる炎上に
22日、「美しい音色を奏でられる人に悪い人がいるわけがない」とツイート
J-CASTニュース
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葉加瀬太郎氏の発言が炎上…パパイヤ鈴木に飛び火
騒動は葉加瀬氏と同じヘアスタイルをしているパパイヤ鈴木にまで飛び火した
おたくま経済新聞
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葉加瀬太郎氏 高嶋ちさ子氏のゲーム機破壊騒動を擁護
ゲーム機を壊すことだけで「人格をとやかく言う事は間違ってます」と指摘
トピックニュース