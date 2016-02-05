SPEED今井絵理子氏の参院選出馬

「SPEED」のメンバー今井絵理子氏が、2016年の参院選に比例代表候補として出馬すると表明した。

2022年10月3日

2016年6月24日

2016年6月22日

2016年5月5日

2016年3月13日

2016年3月2日

2016年3月1日

2016年2月29日

2016年2月28日

2016年2月20日

2016年2月19日

2016年2月17日

2016年2月14日

2016年2月9日

2016年2月5日