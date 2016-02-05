SPEED今井絵理子氏の参院選出馬
「SPEED」のメンバー今井絵理子氏が、2016年の参院選に比例代表候補として出馬すると表明した。
2022年10月3日
2016年6月24日
2016年6月22日
2016年5月5日
2016年3月13日
2016年3月2日
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参院選出馬の今井絵理子氏に風俗業界が期待か「懐の大きい政治家に」
「この業界には今井氏と同じシングルマザーが多い」と風俗業界関係者
東スポWEB
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雇われていた少女が明かす 今井絵理子氏の恋人の素顔
店で働いていた少女によると、「今井と付き合ってる」と自慢していたそう
NEWSポストセブン
2016年3月1日
2016年2月29日
2016年2月28日
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今井絵理子氏の出馬表明に周囲は仰天 生活の安定を求める意図も？
政治家に安定した生活の糧を求めているという見方をする芸能関係者も
日刊ゲンダイDIGITAL
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今井絵理子氏との交際が報じられた男性の素顔
男性は沖縄県で「風俗店」を経営していたと古い友人は明かしている
NEWSポストセブン
2016年2月20日
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SPEED今井絵理子、ブログで事実婚報道を認める 「大切な人がいます」
20日、事実婚報道のあった男性についてブログで「大切な人」と認めた
オリコンニュース
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今井絵理子の夫に逮捕歴 自民党関係者は「女性票が離れる」と不安視
「事実婚」と報道された交際相手の男性に逮捕歴があることが分かったという
スポニチアネックス