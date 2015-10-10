南京事件の世界記憶遺産登録
『南京事件の世界記憶遺産登録』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2016年1月17日
2016年1月10日
2015年10月15日
2015年10月14日
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ユネスコへの分担金を凍結か 海外では「脅迫」との報道も
英紙は「日本がユネスコへの支出を停止すると脅迫」という見出しで報道
J-CASTニュース
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安倍晋三首相 「南京事件」登録めぐり中国に直接遺憾伝える
南京事件文書の世界記憶遺産登録について、直接遺憾の意を伝えた
日テレNEWS NNN
2015年10月13日
2015年10月10日
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「南京大虐殺の文書」の記憶遺産申請めぐり中国が日本に反論
中国の報道局長は10日、懸念に対し「ユネスコの業務の邪魔」とコメント
読売新聞オンライン
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南京事件の記憶遺産登録 審査委員には歴史学者が含まれず
審査過程には不透明さもあり、日本政府はユネスコに改善を働きかける方針
読売新聞オンライン
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「南京事件」の世界記憶遺産登録 日本政府がユネスコに抗議へ
日本の外務省は「文書は完全性や真正性に問題があることは明らか」と指摘
日テレNEWS NNN
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「南京事件」が世界記憶遺産に登録 中国側の主張が世界的に定着するおそれ
中国側が主張する「南京大虐殺」の固有名詞と内容が世界的に定着しかねない
J-CASTニュース