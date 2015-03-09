兵庫・淡路島の5人殺害事件

兵庫県・淡路島にある洲本市の民家で男女5人が刺され、死亡した事件。

2020年2月10日

2015年3月30日

2015年3月16日

2015年3月15日

2015年3月14日

2015年3月12日

2015年3月11日

2015年3月10日

2015年3月9日