兵庫・淡路島の5人殺害事件
兵庫県・淡路島にある洲本市の民家で男女5人が刺され、死亡した事件。
2020年2月10日
2015年3月30日
2015年3月16日
2015年3月15日
2015年3月14日
2015年3月12日
2015年3月11日
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淡路島の5人殺害 容疑者の犯行に周辺住民「あり得ると思った」
現場を取材した元刑事は今回の犯行について「あり得ると思った」と語った
日刊ゲンダイDIGITAL
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兵庫県の5人殺害犯に無罪も? ネットで「ゴリラーマン」などと中傷
逮捕された男はSNSで、被害者を「ゴリラーマン」などと中傷していたという
東スポWEB
2015年3月10日
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兵庫県洲本市の5人殺害 被害者の男性、事件前日に「にらまれた」
殺害された男性が事件前日、外で男ににらまれたと家族に話していたという
日テレNEWS NNN
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兵庫県洲本市の5人殺害 被害者が警察に9回相談「写真を無断で撮られた」
被害者が県警に9回、男に写真を無断で撮られたと相談していたという
読売新聞オンライン
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洲本5人殺害 被害者一家は中傷を受け弁護士に相談していた
被害者一家は男から根拠のない中傷を受け、弁護士に相談していた
読売新聞オンライン
2015年3月9日
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兵庫県5人殺害事件 容疑者が被害者一家に対して意味不明な中傷
男は以前から、被害者一家について根拠のない不可解な内容をTwitterに投稿
読売新聞オンライン
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兵庫県5人殺害事件 通報女性「お父さんが刺された」
3人が死亡した民家の32歳女性が、「お父さんが刺された」と駆け込んできた
読売新聞オンライン
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兵庫県で5人殺害の男 同級生は「当時は普通の子だった」と語る
小学校のころの男を知る女性は、当時は普通の子だったと声を震わせて証言
読売新聞オンライン
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兵庫県洲本市の民家で刺された男女計5人の死亡が確認
住民とみられる成人の男女計5人の死亡が確認された
読売新聞オンライン
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兵庫県洲本市の5人殺害 容疑者が事件現場の住所をツイートしていた
容疑者のTwitterに、犯行予告ともとれる書き込みがあったことがわかった
J-CASTニュース