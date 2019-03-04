大手家具チェーンの「大塚家具」で、経営方針の違いから会長である大塚勝久氏と娘の久美子社長が対立している問題。
娘・大塚久美子氏が勝利したが、大塚家具は経営がうまくいかず「消滅」
現代ビジネス
「営業本部の部長クラスで相当有能だった人まで辞めてしまった」と暴露
日刊ゲンダイDIGITAL
遠回しに会社提案に賛成するように促している内容だったという
当時、娘の久美子氏は社員宛てに「警告メール」を送っていたと筆者
創業者の勝久氏抜きで「裏取締役会」が招集されるようになったと元社員
娘の社長就任に最初は賛同したものの、次第に疑問を持つようになったという
創業者・大塚勝久氏は2015年2月25日の会見で、久美子氏への怒りを爆発
創業者の父を追放したお家騒動を経て、再建の先頭に立っていた久美子氏
東スポWEB
ヤマダ電機による大塚家具買収も、2人が描いたシナリオだと筆者
JBpress
下期に黒字化という業績予想を出したが、根拠があるとは思えないと事情通
デイリー新潮
勝久氏は、4年ぶりの再会に「胸が詰まるというかね」とコメント
文春オンライン
経営を巡って対立してきたが和解を申し入れ、設立団体の名誉会長就任を要請
スポーツ報知
4年前のお家騒動で決裂して以来初めてで、父がどう答えるのか注目される
日テレNEWS NNN
久美子社長は中国での事業展開を目指すが、株主らからは経営責任を問う声も
調達資金約74億円のうち、トラック40台の購入に2億5000万円を充てるという
「良い家具を長く使う」という考え方の企業による団体を立ち上げると発表
読売新聞オンライン
大塚久美子氏に共倒れしないよう、父との和解を求めた中国人社長がいるそう
NEWSポストセブン
大塚久美子社長は4日、「守りから攻めに打って出る態勢が整った」と強調
共同通信