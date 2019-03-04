大塚家具のお家騒動

大手家具チェーンの「大塚家具」で、経営方針の違いから会長である大塚勝久氏と娘の久美子社長が対立している問題。

2023年5月29日

2021年3月25日

2021年3月9日

2021年3月6日

2021年2月18日

2021年2月16日

2021年2月10日

2020年10月29日

2019年12月14日

2019年6月3日

2019年5月8日

2019年4月27日

2019年4月26日

2019年3月31日

2019年3月5日

2019年3月4日