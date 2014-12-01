菅原文太さん死去
映画「仁義なき戦い」「トラック野郎」シリーズなどで知られる俳優の菅原文太さんが11月28日、肝がんのため死去した。81歳。
2015年2月25日
2014年12月10日
2014年12月7日
2014年12月5日
2014年12月4日
2014年12月3日
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菅原文太さん死去 安倍政権の「仁義なき」暴挙に戒めの言葉
憲法第9条がいかに素晴らしいものであるかということが分かるはずだと言及
日刊ゲンダイDIGITAL
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菅原文太さん NHKドラマ初出演時に大ゲンカ騒動を起こした過去
テレビドラマ初出演となった大河ドラマで、出演者の待遇について改善を要求
東スポWEB
2014年12月2日
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菅原文太さん死去 人生を変えた長男・加織さんの衝突事故
01年、長男の事故死が人生を変えたという
スポニチアネックス
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菅原文太さん死去 ファッションモデルとしてデビューしていた
早稲田大学を中退後、ファッションモデルとしてデビューした
スポニチアネックス
2014年12月1日
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菅原文太さんの訃報に地元である仙台の人「寂しくなりますね」
「ああいう時代の人たちがいなくなるのは寂しい」と地元・仙台の人
日テレNEWS NNN
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菅原文太さんが81歳で死去 妻文子さんがコメントで「お詫び」も
妻の文子さんがFAXで心境を明かした
デイリースポーツ
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菅原文太さんの訃報に東映の岡田裕介氏「また一本の矢が…」
「また一本の矢が折れました」と東映・岡田裕介氏がコメントを発表した
スポーツ報知
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菅原文太さんが死去 長男・菅原加織さんに先立たれる悲劇も
2001年には長男で俳優の菅原加織さんが電車にはねられ、亡くなった
スポニチアネックス
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菅原文太さんが死去 81歳 「仁義なき戦い」「トラック野郎」
1958年「白線秘密地帯」で本格映画デビューを果たし、東映スターになった
スポニチアネックス