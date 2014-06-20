ブラジルW杯ギリシャ戦
『ブラジルW杯ギリシャ戦』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2014年6月26日
2014年6月23日
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抜群に冴えていた内田への期待値
内田は、瞬時に最善のポジショニングと予備動作をすることができる
Sportiva
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ギリシャ戦、過去最低の視聴率
瞬間最高は、試合前半の時間帯にあたる午前7時29分に43.3％を記録
デイリースポーツ
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長友「ボコボコ」にした先輩の愛
「落ち込んでいるなら、もう1回シバくぞと言っておいて」と過激なエール
スポニチアネックス
2014年6月22日
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ラモスが楽屋で怒り さんま暴露
20日のW杯ギリシャ戦後、さんまの楽屋を訪れてザックJに怒っていたという
トピックニュース
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ラモス氏 「ザックJ恥ずかしい」
「なぜ今までやってきたことができない? 理解できない」と語った
スポーツ報知
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関係者が明かす本田の失意ぶり
ギリシャ戦は、10人の相手を攻めあぐねてスコアレスドロー
スポニチアネックス
2014年6月21日
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NHKアナ ギリシャ戦で見事な仕事
まるでGDPの速報値でも報じるように、淡々と試合結果を読み上げた
女子SPA！
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最もサッカー愛する県で珍現象
サッカー王国・静岡県では、国道の交通量が試合中に最大8％も減少
スポーツ報知
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香川「先発落ち覚悟していた」
「自分の中でも何％かで(先発落ちの可能性が)あると思っていた」と吐露
ゲキサカ
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村上龍氏のサッカー解説が鋭すぎ
コロンビアに関し「ディフェンスはちょっと甘いところありますよ」と語った
トピックニュース
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ギリシャ助言「日本勝たせるな」
コートジボワール戦で勝利すれば、決勝トーナメント進出の可能性もある
スポニチアネックス
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ザックJが決勝Tに進出できる確率
1分け1敗から進出できたのは、過去に3チームのみ
スポニチアネックス
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香川途中出場で起きた異様な光景
ベンチ前に大きな人だかりができ、香川の肩を叩き、ハグするメンバーも
スポニチアネックス