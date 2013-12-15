2013年10月8日、東京都三鷹市で私立高校の鈴木沙彩さん(18)が刺されて死亡した事件。
女子生徒の両親は「長かった裁判がようやく終わりました」とコメント
読売新聞オンライン
両親は加害者への怒りを持って二審に臨むため、精神科の治療を延期している
現代ビジネス
証拠品として、女子高生の性器を露出した画像が裁判員らの目に触れた
東スポWEB
被告に対する差し戻し審で東京地裁は15日、懲役22年を言い渡した
被告の言動から、被告人質問で女性検事はイラ立ちをにじませた
被告はリベンジポルノ行為の理由を「自分の存在証明のためだった」と語った
日テレNEWS NNN
8日の裁判で、被害者の父親は「極刑がふさわしい」と訴えた
東京高裁は懲役22年とした1審判決を破棄し、地裁に差し戻す判決を下した
弁護士ドットコム
東京高裁は6日、懲役22年とした1審判決を破棄し、差し戻す判決を言い渡した
16日に始まった控訴審で、被告が初めて謝罪の言葉を口にした
元交際相手の男に1日、東京地裁が懲役22年の判決を言い渡した
「道路で被害者の首元を刺した」などと犯行状況について詳細に語った
殺人罪などに問われた交際相手は、裁判で遺族への謝罪を拒否した
24日初めて被告人質問が行われたが、被告は謝罪は口にしなかった
スポーツ報知
殺人などの罪に問われている元交際相手の男の初公判が22日、開かれた
逮捕された男が、週刊文春の取材に計5時間にわたり応じた
文春オンライン
スキャンダルを起こした有名人をネットで批判するユーザーに対し異議
NEWSポストセブン