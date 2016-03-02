『宮間あや』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
サッカーダイジェストWeb
内田篤人氏がゲストとして登場し、キャッチボールの腕前も披露
FOOTBALL ZONE
監督との事態収拾を図れなかった、クラブ幹部に対する不信感が要因と記者
日刊ゲンダイDIGITAL
宮間は8月に再契約したが、両膝手術の影響で試合には出場していなかった
スポニチアネックス
2人の女子代表として、オーストラリアのキャスリン・ギルとともに招待する
Qoly
なでしこジャパン元主将の宮間あやは、 メンバー入りしなかった
デイリースポーツ
「お前がいなければ俺は他のベテラン組と上手くやれる」と発言されたという
デイリー新潮
「ご心配をおかけし申し訳ありません」と、謝罪のコメントを発表
結城治男監督代行と指導法を巡って、意見が合わなかったとみられる
リオ五輪予選まで主将を務めていた宮間あやは体調不良で辞退
スポーツ報知
豪州戦以降、宮間あやと大儀見優季の発言力が強まったとジャーナリスト
NEWSポストセブン
宮間は澤穂希さんが練習に姿を見せに来た際、涙を流すほどだったと関係者
「終わったからといって、すぐには切り替えられない」と話す宮間あや
SOCCER KING
宮間あやなど黄金時代のメンバーが今大会限りで代表を引退する意向と判明
宮間あやと大儀見優希はベンチスタートとなった
ゲキサカ
五輪出場権の獲得は絶望的となり、主力選手の退陣を求める声もあるという
東スポWEB
五輪出場が絶望的となったが「可能性がある限り、信じて戦う」とコメント
主将の宮間あやは「申し訳ないと思います」と言葉を詰まらせながらコメント
ここ最近、急激に衰え、アジア最終予選のオーストラリア戦でミスを連発した