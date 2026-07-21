全国各地で猛暑日が続いています。そんな季節に欠かせない「エアコン」ですが、使い方を間違えると命の危険に晒されるおそれがあります。

【写真を見る】冷房だと思ったら｢暖房｣だった 電池が切れていた… 熱中症死亡事例（屋内）の約16％が正しくエアコンを使えていない!? 掃除と声かけを

東京大学大学院医学系研究科などの研究によりますと、東京23区内で熱中症による死亡事例のうち、エアコンを適切に使えていなかったと思われるケースが、屋内死亡事例の16.4%を占めていたということです。

適切に使えていない事例とは、どんな状態なのか…

「リモコンの電池切れ」「冷房ではなく暖房になっていた…」

（例）

・リモコンの電池が切れていて使えなかった

・リモコンの温度設定は 28℃になっていたが、「暖房」設定になっていた

・エアコンはついていたが、機能しておらず、温風が出ていた

・エアコンはついていたが、送風モードや掃除モードのままであった

・エアコンはついていたが、送風口にホコリが詰まっており、風が出ていなかった

・２階のエアコンはついていたが、１階で倒れて亡くなっていた

・エアコンをつけていたが、電気毛布を使っていた

このような事例の約80％は、一人暮らしや高齢者世帯だということで、東京大学などは、家族やコミュニティなどの支え合い、声かけなどが大切だとしています。