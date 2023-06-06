「カープさん、巨人さんの2球団本当にお願いします。12球団制覇を目指しているので……」──2021年末のイベントでこう懇願したタレントの稲村亜美（27）。【写真】基本ノーバンで投げる稲村の美しい投球フォーム2016年にトヨタ自動車のウェブCMでOL姿の美しい打撃フォームが「神スイング」として話題となった彼女。投げても、これまでNPBの公式戦14試合で始球式を務め、広島東洋カープ、読売巨人軍を除く10球団のマウンドに上が