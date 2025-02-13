稲村亜美さんが沖縄入りをインスタで報告“神スイング”でお馴染みのタレント・稲村亜美さんが12日、プロ野球の春季キャンプが行われている沖縄を訪問したことを、自身のインスタグラムで報告した。早速、キャンプ地を訪れた球団OBらとのツーショット写真などを公開した。稲村さんはインスタグラムに「プロ野球沖縄キャンプへイーグルス、ファイターズ、スワローズ3球団まわってきました〜ご挨拶できた皆さんありがとうござ