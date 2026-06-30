３０日前場の香港マーケットは、主要９３銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２７３．７２ポイント（１．１９％）安の２２７５２．９６ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が９８．１８ポイント（１．２９％）安の７５０７．１６ポイントと反落した。売買代金は１３９８億９５７０万香港ドルに縮小している（２９日前場は１７２９億２５５０万香港ドル）。様子見ムードが漂う流れ。香港市場はあす