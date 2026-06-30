３０日前場の香港マーケットは、主要９３銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２７３．７２ポイント（１．１９％）安の２２７５２．９６ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が９８．１８ポイント（１．２９％）安の７５０７．１６ポイントと反落した。売買代金は１３９８億９５７０万香港ドルに縮小している（２９日前場は１７２９億２５５０万香港ドル）。

様子見ムードが漂う流れ。香港市場はあす７月１日、香港特別行政区設立記念日で休場となるため、積極的な売買を手控える一因となった。資源相場の軟調もマイナス。３０日の上海期貨交易所（上海先物取引所）で主要な非鉄金属の先物が安く推移しているほか、昨夜のＮＹ金先物は３日ぶりに反落した。原油相場は今月の安値圏で推移している。

もっとも下値を叩くような売りはみられない。中国景況感の改善が相場を下支えしている。寄り付き直後に公表された今年６月の製造業ＰＭＩは５０．３と市場予想の５０．１を上回り、非製造業業ＰＭＩも５０．２と予想の４９．９を上回った。また、昨夜の米株市場で半導体や人工知能（ＡＩ）関連の銘柄に見直し買いが入ったほか、当局の産業支援スタンスも追い風となっている。李強首相は２９日に開いた国務院常務会議で、「ＡＩ産業を支援し、それを幅広い産業で活用する『ＡＩ＋』を推し進める」と強調した。ハンセン科技（テック）指数は１．４％逆行高している。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、中国ミネラルウォーター最大手の農夫山泉（９６３３／ＨＫ）が８．０％安、ゴールドジュエリー販売の老鋪黄金（６１８１／ＨＫ）が５．６％安、ビールメーカー大手の百威亜太ＨＤ（バドワイザーＡＰＡＣ：１８７６／ＨＫ）が４．７％安と下げが目立った。

セクター別では、非鉄・産金、石油など資源関連が安い。中国宏橋集団（１３７８／ＨＫ）が４．３％、新疆新キン鉱業（３８３３／ＨＫ）と江西銅業（３５８／ＨＫ）がそろって２．８％、霊宝黄金（３３３０／ＨＫ）が７．７％、招金鉱業（１８１８／ＨＫ）が６．７％、中国石油天然気（８５７／ＨＫ）が４．７％、中国海洋石油（８８３／ＨＫ）が４．３％ずつ下落した。

中国の銀行セクターもさえない。中国工商銀行（１３９８／ＨＫ）と中国農業銀行（１２８８／ＨＫ）がそろって３．９％安、交通銀行（３３２８／ＨＫ）が３．６％安、中国建設銀行（９３９／ＨＫ）が３．０％安で引けた。

半面、半導体セクターは高い。ＡＳＭＰＴ（５２２／ＨＫ）が１０．９％、中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が７．６％、上海天数智芯半導体（９９０３／ＨＫ）が６．１％、上海壁仞科技（６０８２／ＨＫ）が４．１％ずつ上昇した。

そのほかにも先端テクノロジー関連の銘柄が物色される。マイクロ伝動・駆動システムメーカーの深セン市兆威機電（２６９２／ＨＫ）が９．０％高、スマートフォン部品メーカーの藍思科技（６６１３／ＨＫ）が７．６％高、大規模言語モデル（ＬＬＭ）の北京智譜華章科技（２５１３／ＨＫ）が５．３％高、自動運転システム開発の地平線（９６６０／ＨＫ）が５．１％高などと値を上げた。

本土マーケットは続伸。主要指標の上海総合指数は、前日比０．２０％高の４０８２．１３ポイントで前場取引を終了した。ハイテクが高い。軍需産業、自動車なども買われた。半面、資源・素材は安い。金融、医薬も売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）