県は、梅雨の出水期を前に行った「ため池点検パトロール」の結果をまとめました。ことしは点検対象を増やしています。県によるパトロールは先月（5月）8日から20日にかけて行われました。決壊した際、下流に被害を及ぼす恐れのある「防災重点農業用ため池」は県内におよそ1200か所あります。そのうち老朽化などが進んで危険なものを点検の対象としていて、去年までは100か所程度でしたが、ことしは166か所に増やしてい