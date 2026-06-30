お笑いコンビ・コットンの西村真二（42）が30日、自身のXを更新。第一子男児誕生を報告した。【写真】生まれたての赤ちゃんを！第一子男児誕生を報告したコットン・西村西村は「本日42歳になりました！そして先日息子が産まれました！」と報告。「幸いまだほうれい線はありません！」と伝え「仕事も衣装予報も育児も全力で頑張るので僕を信じてください！」と結んだ。写真では生まれたての赤ちゃんを抱く自身のショットを披