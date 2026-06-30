◇ファーム・リーグ西地区阪神―広島（2026年6月30日由宇）阪神・立石正広内野手（22）が、30日のファーム・リーグ、広島戦で逆転本塁打を放った。0―1の4回1死一塁で、先発・栗林良吏投手の143キロ直球を右翼スタンドへ叩き込んだ。「4番・三塁」で先発した立石は、2回先頭の第1打席でも中前打を放った。5月19日中日戦（倉敷）で1軍デビューするも、6月16日西武戦（甲子園）で4打席4三振を喫し、翌17日に2軍降格。22試