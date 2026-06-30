エアロKは、帯広〜清州線の運航を再開する。運航期間は7月15日から8月30日までで、水・日曜の週2往復を運航する。機材はエアバスA320型機を使用する。4月15日から7月12日まで運休をすでに発表しており、さらに9月1日から10月21日までの間も運休を追加した。事業計画の変更に伴うものとしている。予約客には、無手数料での変更や払い戻しを案内する。また、運航再開に合わせ、駐車場無料キャンペーンを実施する。期間中に帯広発着の