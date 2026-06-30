元乃木坂46でタレントの佐藤楓（28）が30日までに自身のインスタグラムを更新。元乃木坂46でタレントの与田祐希（26）と米・カリフォルニア州のディズニーランド・リゾートを楽しむ姿を公開した。「今年はよだと行けたよ〜」とつづり、2人でポーズを決める写真や映画「ベイマックス」のキャラクター・ベイマックスとの2ショットなどを公開した。「一日中あそんだ！たのしかった〜」と大満足の様子だった。この投稿にX（旧