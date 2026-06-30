◇インターリーグレッドソックス6−3ナショナルズ（2026年6月29日ボストン）レッドソックスの吉田正尚外野手（32）が29日（日本時間30日）、本拠でのナショナルズ戦に「1番・DH」で先発出場し、4打数1安打で出場3試合続けて安打をマーク。チームも5連勝を飾った。初回の第1打席は左飛に倒れたが、2回無死一塁の第2打席で相手先発・マイコラスから中前打を放って好機を拡大。アブレイユの左犠飛を呼び込んだ。第3打席は