◇ナ・リーグメッツ4―5フィリーズ（2026年6月29日ニューヨーク）不振が続くメッツの千賀が、メジャー4年目で初めてレギュラーシーズンで救援登板した。3点を追う5回からマウンドに上がり、一時は味方打線がリードを奪ったが、7回に本塁打メジャートップのシュワバーに、直球を逆転30号2ランされ7敗目（0勝）を喫した。それでも5回80球を投げて1四球と制球はまずまず。「状態は上がっている。しっかり勝負できる状態だ