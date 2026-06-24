STARTO ENTERTAINMENTに所属する関西ジュニアのメンバー21名が、日本、そして世界で“頂点”を極めたエンターテインメントのトップランナーに弟子入りし、限界を突破しながら磨き上げられた技とイズムを学ぶ番組『エンターティーチャー限界弟子入り中！』。その第2回が6月21日（日）に放送された。【TVer】エンターティーチャー限界弟子入り中！／関西ジュニアがチアダ