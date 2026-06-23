【モデルプレス＝2026/06/23】6月23日、都内にて映画『モアナと伝説の海』（7月31日公開）スペシャルイベントが行われ、ガールズグループME:I（ミーアイ）のTSUZUMI（海老原鼓）と歌舞伎俳優の尾上松也が日本版声優を務めることが明らかになった。【写真】ME:Iメンバー、抜群スタイル際立つ“モアナ”衣装姿◆TSUZUMI＆尾上松也、実写版「モアナと伝説の海」日本版声優決定2017年に公開されたアニメーション版の『モアナと伝説の海