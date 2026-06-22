俳優の杉浦太陽が21日に自身のアメブロを更新。妻でタレントの辻希美のサプライズ誕生日会を開催したことを報告した。この日、杉浦は「時間差投稿になりましたが、ノンの誕生日」と切り出し、辻のサプライズ誕生日会を開催したことを報告。「1ヶ月以上前から、みんなにお声がけして忙しい中、集まってお祝いしてくれました」と明かし「サプライズ大成功 みんな本当にありがとう」と集まった友人らへの感謝をつづった。また、パーテ