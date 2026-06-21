サッカーワールドカップ日本代表は21日、チュニジアに快勝。大分市中心部のパブリックビューイング会場もゴールラッシュに沸きました。 （来場者）「絶対に勝ってほしいなと思います。中村敬斗選手に期待しています」「チュニジア戦絶対勝つと信じています」「がんばれ日本！」 FIFAワールドカップ・グループFの第2戦、チュニジアと対戦した日本は前半4分鎌田のゴールで先制、大分市