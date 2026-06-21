ロバーツ監督は大谷翔平に「おめでとうと伝えた」【MLB】オリオールズ 3ー2 ドジャース（日本時間21日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、本拠地オリオールズ戦に「1番・指名打者」で出場し、9回に16号ソロを放った。試合は2-3で敗れたが、デーブ・ロバーツ監督は「彼に手短ではあるが話をした。彼とマミコを祝福した」と明かした。大谷は前日のカード初戦を第2子誕生のため欠場していた。その