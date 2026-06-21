『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した山岡雅弥健康美あふれるグラビアが人気を博す山岡雅弥（やまおか・みやび）が、6月22日（月）発売『週刊プレイボーイ27号』のグラビアに約3年ぶりの登場！パワフルな印象はあの頃のままに、大人っぽく色気の増した姿は必見だ。【写真】色気を増した山岡雅弥のグラビア＊＊＊【体づくりで走ったら膝をケガしました。】――久しぶりの週プレでの撮影でしたが、振り返ってみていかがで