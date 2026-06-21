日本各地の人里離れた場所になぜだかポツンと存在する一軒家と、そこに住まう人物の人生にも迫る番組『ポツンと一軒家』。6月21日（日）は、ゲストに津⽥健次郎と⾓⼼菜を迎えて放送される。福島県の⼭中にポツンと⼀軒家を発見。衛星写真を確認するなり、所ジョージが「これはかなり⼭深い場所ですね︕」と驚くほどの深い⼭奥に、⼤きな棚⽥のような敷地が広がって