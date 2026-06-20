猫の長生きにつながる5つの重要ポイント 1.完全室内飼いの徹底 猫が安全に長生きするためには、家の中だけで過ごす環境を整えることが最も効果的です。外の世界には、交通事故や他の猫との喧嘩による怪我、そして命に関わる恐ろしい感染症のリスクが数多く潜んでいます。 統計的にも、外に出る習慣がある猫と室内のみで過ごす猫では、寿命に数年の差が出ることが分かっています。飼い主は、玄関や窓に脱走防止の