元プロ野球選手で野球解説者の高木豊氏が15日、YouTubeチャンネル『高木 豊 Takagi Yutaka』で公開された動画「【日本ハム】いま最も怖い日本ハム打線とは? 逆転優勝への最強オーダーを大激論! 【プロ野球】」に出演。逆転優勝を目指す日本ハムの抱える課題について語った。新庄剛志監督○日本ハムの抱える課題を高木豊氏が指摘優勝候補と目されながらも苦戦を強いられるスタートとなった今季の日本ハム。徐々に盛り返し、6月19日