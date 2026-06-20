定年後の暮らしを考えるとき、多くの人が気になるのが「年金だけで生活できるのか」という問題です。一方で、近年は65歳を過ぎても働き続ける人が増えており、高齢者の雇用を確保する企業はほぼ100％に達しています。では、実際に働くシニア世代はどれくらいの収入を得ているのでしょうか。本記事では『おふたりさまの老後資金は「これ」で増やす』(横山光昭・関口博美 ／小学館)から、高齢者の就労と収入の実態について紹介します