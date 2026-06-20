ジェイキャスエアウェイズは、就航時期を2027年に延期した。持続的な安全運航体制の構築に向け、計画を総合的に精査した結果、延期を決めたとしている。具体的な就航予定時期につきましては、今後の準備状況を踏まえて確定次第発表する。ジェイキャスエアウェイズは、2023年6月に設立した地域航空会社。拠点は関西国際空港で、富山と米子に2路線を展開する見通し。これまでに10.5億円の資金を調達している。3月31日付けで梅本祐紀