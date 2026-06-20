7⽉4⽇あさ9時からテレ東系列にて放送が始まるテレビシリーズ最新作『ウルトラマンテオ』より、ウルトラマンシリーズ60周年記念作品となる本作の放送を前に、『ウルトラマンテオ 直前スペシャル』と『シリーズ60周年記念 ウルトラヒーロークイズ』の特番を6月27日あさ9時より2本⽴てで放送する。○ウルトラマンテオ 直前スペシャル6⽉27⽇あさ9時00分〜9時30分に放送する『ウルトラマンテオ 直前ス