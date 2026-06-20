飲食店が予約を受け、料理を用意したにもかかわらず、当日に連絡もなく客が来店しなかったり、テイクアウトの料理を受け取りに来なかったりする「無断キャンセル」が問題になっています。【危険】損害賠償だけじゃ済まない！これが「無断キャンセル」をした場合の“法的リスク”です6月上旬には、新潟県内の弁当店が計200個の弁当の無断キャンセルの被害に遭ったと、メディアで報じられました。注文相手に電話をしても着信拒