中小企業の社長が経費を自分の好き勝手に使うのはよくある話だが、社員にも我慢の限界がある。投稿を寄せた60代女性（営業／年収250万円）は、社員がわずか5人しかいないという零細企業で働いている。ある日、会社の駐車場について社長から理不尽な要求をされ、後になって不満が爆発したことを明かしてくれた。突然のルール変更、そして現れた「新車のデカいレクサス」女性が出社し、いつものように車を停めていた日のこと。「社長