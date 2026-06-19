6月19日に「OTOTEN 2026」が東京国際フォーラムで開幕した。ここではハーマンインターナショナルやオーディオテクニカ、完実電気などが出展するガラス棟4F/D棟4Fのブースを紹介する。 国内最大級のオーディオとホームシアターの祭典となるOTOTEN。今年は6月19日～21日の3日間開催で、初日の19日は13時～19時は参加人数を限定して開催する有料(1,100円)のプレミア