日本航空（JAL）は、日本トランスオーシャン航空（JTA）が運航する沖縄/那覇〜名古屋/中部・福岡線の搭乗で通常マイルと同数を付与するダブルマイルキャンペーンを、6月1日から7月16日搭乗分まで実施している。対象はJALマイレージバンク日本地区会員で、搭乗日までの参加登録が必要。対象運賃は、フレックス、ビジネスフレックス、セイバー、スペシャルセイバー、往復セイバー。ボーナスマイルは通常のフライトマイルと同じタイミ