ベトジェットエアは、札幌/千歳〜ハノイ線でシルバーウィークにチャーター便を運航する。札幌/千歳発が9月19日、ハノイ発が9月23日の1往復を運航する。通常は乗り継ぎ便となるものの、直行便では約6時間に短縮される。ツアー商品はエイチ・アイ・エス（HIS）が販売している。往復受託手荷物20キロまでと機内食が付帯する。旅行代金は289,800円から。■ダイヤVJ札幌/千歳（09：30〜10：30）〜ハノイ（13：50〜14：50）／9月19日VJ