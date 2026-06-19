子どもが旦那さんに似ていないからと、義母に托卵を疑われた女性もいるようです。しかし、意外な真実が隠されているようで……？今回は、そんなある女性のエピソードをご紹介します。托卵じゃないの？「息子が夫に似ていないからと、義母に托卵を疑われました。DNA鑑定をすると言われ、何度も夫の子だと言っても信じてもらえませんでした……。夫に相談したら、夫は義母に大激怒。『これ以上疑うなら、実家とは縁を切る』と言っ